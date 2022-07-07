رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 العراق عموم المحافظات والسادس الإعدادي

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 العراق عموم المحافظات، وكذلك السادس الإعدادي التي ارتفع عليه البحث منذ مطلع فجر هذا اليوم من قبل الملايين من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والطالبات وجميع المنتمين للمنظومة التعليمية في العراق، بعد أن أوضحت وزارة التربية العراقية أن نتيجة سيتم رفعها إلكترونيا طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تتعدد المنصات التي حصلت على حق رفع النتيجة إلكترونيا، لذا نوضح لكم عبر هذا التقرير خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكتروني خطوة بخطوة.

يذكر أن اختبارات الدور الأول لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط العراق قد انتهت في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2022، بعد أن كانت ابتدأت في الثاني عشر من شهر يونيو 2022، اي استمرت ما يقارب من عشرة ايام، وبدأت الامتحانات بمواد الرياضيات.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022

أتاحت وزارة التربية العراقية رابط مخصص للاستعلام عن النتائج النهائية بعد أن أكملت العام الدراسي بنجاح وفقاً إلي منظومة التعليم الإلكتروني التي لجأت إليها الحكومة العراقية مثلها مثل باقي الحكومات العربية أبرزهم السعودية التي اتبعت نظام مدرستي للتعليم عن بعد، فقد أثبت هذا النظام نجاح كبير في ظل ما مرت به البلاد من انتشار الوباء فيروس كورونا، وقد ذكر مصادر مسؤولة بوزارة التربية العراقية أن نسب النجاح في هذه المنظومة مرتفع جدا، لهذا توفيرا للجهد والوقت سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر رابط النتائج 2022.

حيث تم رفع جميع نتائج محافظات العراق بصيغة pdf على الموقع كما تنظر إلى الصور التالية:

موقع نتائج الثالث متوسط العراق 2022

يقدم موقع ناجح نتائج المراحل التعليمية المختلفة في العراق، من بين هذه الشهادات نتيجة الثالث متوسط العراق، كما يقدم أيضاً موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط بالإضافة إلى موقع وزارة التربية العراقية، وذلك للمحافظات العراقية بداية من (النجف، ديالي، الكرخ، الكرخ الثانية، ذي قار، الرصافة، الرصافة 2، صلاح الدين، دهوك، الأنبار، السليمانية، أربيل، واسط، القادسية، البصرة، ميسان، المثنى).

خطوات الاستعلام عن النتائج الثالث متوسط 2022

كل ما عليكم هو إتباع عدة أمور هامه لكي تتمكن من الحصول على نتائج الثالث متوسط العراق وهي كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية .

. تسجيل بيانات الهوية.

النقر على نتائج الطلاب.

تحديد نتائج الثالث المتوسط.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط فوق كلمة “استعلام”.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي

تتمكن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الحصول على نتيجة السادس الإعدادي 2022 من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول على موقع النجاح أو موقع نتائجنا ( results.mlazemna.com ).

أو ( ). تسجيل رقم الكود أو رقم المقعد أو الرقم السري.

النقر على نتائج الطلاب.

أختار نتائج التمهيدي الصف السادس.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

النقر على عرض النتيجة.

بدأت منذ قليل رفع نتائج الثالث متوسط العراق 2022، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور حمد مخلف، لذا ارتفع معدل البحث الكبير خلال هذا الوقت للتعرف على النتيجة، وننوه ان الموقع المخصص للنتائج سيشهد ضغط شديد خلال هذا الوقت، لذا سنحاول مساعدتكم أسفل هذا الموضوع في التعليقات فقط كل المطلوب منك تسجيل رقمك أسفل في التعليقات.

نتمنى لكم التوفيق والنجاح وفي حالة عدم المقدرة علي الوصول إلى النتيجة سجل لنا بياناتك وسنحاول مساعدتك في الحصول علي النتيجة من خلال رابط نتائج الثالث المتوسط 2022.