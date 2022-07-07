روسيا تهدد: البشرية فى خطر بسبب دول الغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف، على "تيليجرام" يوم الأربعاء: "إن فكرة معاقبة دولة لديها واحدة من أكبر الإمكانات النووية فكرة سخيفة. ومن المحتمل أن تشكل تهديدًا لوجود البشرية".

ووفقًا لـ "رويترز"، وصف ميدفيديف الولايات المتحدة بأنها إمبراطورية أراقت الدماء فى جميع أنحاء العالم، مستشهدا بمقتل الأمريكيين الأصليين والهجمات النووية الأمريكية على اليابان ومجموعة من الحروب التى تتراوح من فيتنام إلى أفغانستان.

وشدد ميدفيديف على أن محاولات استخدام المحاكم أو الهيئات القضائية للتحقيق فى العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا ستكون عقيمة وتهدد بحدوث دمار عالمى.

تشن روسيا الآن حرب فى منطقة دونباس الأوكرانية، التى يسيطر على أجزاء منها وكلاء انفصاليون روس.

وحقق بوتين أكبر انتصار له الأحد الماضى، عندما انسحبت القوات الأوكرانية من مقاطعة لوهانسك، ثم شنت القوات الروسية هجومًا للسيطرة على مقاطعة دونيتسك المجاورة. فى إطار معركة دونباس.

وتقول روسيا إنها تريد انتزاع السيطرة على المنطقة الشرقية والمنطقة الصناعية بشكل كبير نيابة عن الانفصاليين المدعومين من موسكو فى دولتين من الجمهوريات الشعبية.

تسيطر روسيا والولايات المتحدة على حوالى 90% من الرؤوس الحربية النووية فى العالم، مع حوالى 4000 رأس حربى لكل منهما فى مخزوناتهما العسكرية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين.