رابط استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر epedu.gov.iq الآن

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء عملية التصحيح والتقدير لاختبارات طلاب الثالث المتوسط وقد تم بالفعل رصد جميع درجات الطلاب وفي خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن النتيجة رسميًا لجميع محافظات العراق حتى يشعر الطلاب بالاطمئنان فبعدما علم الطلاب بهذا الإعلان حيث انتهت اللجان المختصة بالتصحيح ورصد الدرجات وقد اتجهت معظم عمليات البحث حول معرفة موعد نتيجة الثالث المتوسط وكيفية الاستعلام عن النتيجة إليكم في السطور التالية المزيد من تفاصيل بشأن النتيجة.

نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط في العراق ستكون متاحة قبل أول أيام عيد الأضحى بمشيئة الله فقد انتهت اللجان المعنية بالتصحيح ورصد الدرجات من فترة قليلة ويتم الآن فقط اعتماد النتيجة من قبل الجهات المعنية ووزير التربية والتعليم حتى يتم إعلانها وإتاحتها لجميع الطلاب في محافظات العراق المختلفة مرة واحدة بدون تأخير أي محافظة عن محافظة أخرى وسوف تسعى الوزارة جاهدة إلى ذلك، حتى تشعر الطلاب بالسعادة قبل حلول عيد الأضحى ويستمتعوا بالعيد مع أسرتهم بعد الاطمئنان على النتيجة لهذا من المتوقع بصورة كبيرة أن تكون النتيجة إما اليوم الأربعاء أو بحد أقصى يوم غد الخميس السابع من شهر يوليو وهذا ما قد أعلنت عنه الوزارة منذ فترة قصيرة وهو أن النتائج للدور الأول للصف الثالث المتوسط ستكون متاحة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022

أصبحت نتائج جميع الطلاب في الثالث المتوسط جاهزة لا ينقصها فقط سوى أن يتم الإعلان عنها ورفعها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة حتى يسهل على الطلاب الوصول إليها والإطلاع عليها بسهولة، حيث أن خطوات الاستعلام عن النتيجة تكون كما يلي بعدما يتم إتاحتها على الموقع: