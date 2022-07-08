نيبال تطلب من «الصحة العالمية» مساعدتها فى مكافحة الكوليرا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة كاتماندو بوست إنه وسط تفشى وباء الكوليرا فى وادى كاتماندو، تدرس وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة تطعيم لاحتواء انتشار المرض المعدى.

وأكد المسؤولون أنه إذا لم يتم السيطرة على العدوى على الفور، فقد تستمر لأشهر، وقد يكون التطعيم وسيلة فعالة لمنع انتشار المرض.

وقال الدكتور تشومان لال داس، مدير قسم علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض، إنه تم تقديم طلب إلى المعهد الدولى للقاحات ومنظمة الصحة العالمية للحصول على جرعات اللقاح فيما ابلغنا المعهد أنه لا يمكنهم توفير جرعات اللقاح ولهذا ننتظر من هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وتابع أنه تم رصد 23 حالة إصابة امس فى الوادى ومنطقة ماكوانبور بينما يقدر خبراء الصحة العامة أن مسببات الأمراض القاتلة ربما تكون قد انتشرت بالفعل فى عدة أماكن أخرى فى العاصمة.

وتابع داس قائلا: "ستكون هناك حاجة إلى موارد ضخمة لإعطاء اللقاح الفموى للأشخاص المقيمين فى الوادى".