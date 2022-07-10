عاجل- المستشار الألمانى: نستعد لأكبر عجز محتمل فى إمدادات الغاز

جدة - نرمين السيد - دعا المستشار الألمانى أولاف شولتس، المواطنين للاستعداد لمواجهة أزمة طويلة الأمد ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لأكبر عجز محتمل فى إمدادات الغاز.





وقال شولتس: "نحن قلقون بشأن سلامة إمدادات الطاقة لدينا، لذلك نعمل على تدابير استثنائية للشتاء بعد خفض روسيا إمدادات الغاز". وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت الشهر الماضى، رفع حالة التأهب بعد خفض روسيا لإمداداتها بالغاز، مشيرا إلى أنه حتى الآن لن تسمح الحكومة الألمانية للشركات أن ترفع من الأسعار. وتعد هذه المرحلة بمثابة إعلان إنذار عندما ترى الحكومة أن هناك مخاطر عالية بشأن نقص إمدادات الغاز على المدى الطويل، وهو ما يمكن السلطات من رفع أسعار الغاز للعملاء من أجل الدفع بالطلب إلى التراجع.

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