بايدن: زيارتى للسعودية ضرورية لمواجهة روسيا والصين

وأوضح بايدن فى مقال كتبه قبل جولته المنتظرة إلى الشرق الأوسط، ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن من بين أمور أخرى، أن السلطات السعودية تعمل مع الإدارة الأمريكية لزيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية وخفض أسعار النفط.
وقال بايدن: "وظيفتى كرئيس هى الحفاظ على بلدنا قويا وآمنا. نحن بحاجة لمواجهة العدوان الروسي، وأن نكون فى أفضل وضع للفوز بالمنافسة مع الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر فى منطقة مهمة من العالم".
وأضاف: "للقيام بذلك، نحتاج إلى التفاعل مباشرة مع الدول التى يمكن أن تؤثر على نتائج مثل هذا العمل. والمملكة العربية السعودية إحداها".
كذلك أشار الرئيس الأمريكى إلى أن الغرض من الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة المقبلة، مع القادة السعوديين هو تعزيز وتطوير "شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع الحفاظ على الالتزام بالقيم الأمريكية الأساسية".
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