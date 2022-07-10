نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التاسع في سوريا 2022 من خلال موقع وزارة التربية السورية moed gov sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع في سوريا 2022 ، ستعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2022. وقد انتهت الاختبارات النهائية الدور الاول في كل محافظات سوريا في الخامس عشر من يونيو الماضي، في حين أن انطلاقة الامتحانات كانت في الثامن والعشرين من يونيو، أما الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون على بوابة إلكترونية هي رابط نتائج التاسع سوريا 2022 moed gov sy، والطلاب والأولياء منذ ذلك الحين وهم يعيشون حالة من التوتر والترقب بسبب أمر نتائج التعليم الاساسي في سوريا، وسيتم رفعها فور أن تجهز على موقع نتائج التاسع سوريا، كما سيتم عرض النتائج على التطبيق الذي استحدثته الوزارة لنتائج الامتحانات، في هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل عن موقع نتائج التعليم الاساسي سوريا 2022، تابعوا معنا.

نتائج التاسع في سوريا 2022

أكمل الطلاب امتحاناتهم منذ أزيد من شهر، والآن ينتظرون نتائج التعليم الأساسي سوريا، صحيح أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن الموعد المحدد لعرض نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2022. ولكن من المتوقع أن تظهر في أقرب وقت بما أن التصحيح اكتمل، سيتم مراجعة النتائج جيدا والتحقق من الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات ثم سيتم رفعها على رابط نتائج التعليم الأساسي 2022 moed gov sy.

نتائج الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب

تمت عمليات التصحيح على أكمل وجه في أجواء منضبطة، وستظهر نتائج شهادة التعليم الاساسي 2022 في سوريا قريبا. يتم الإعلان عن نتائج التاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب، أو حسب الاسم، أو حسب المدرسة، كما سيتم الإعلان عن أسامي الطلاب الأوائل في جميع محافظات سوري من أجل أن يتم تكريمهم، والاستعلام عن النتائج يجب اتباع مجموعة من الخطوات على موقع نتائج تاسع moed gov sy واتباع ما يلي:

أولا: ادخل إلى موقع وزارة التربية السورية

بعد الدخول إلى الموقع عليه أن يدون الاسم كاملا

بعد ذلك عليه أن يقوم بكتابة رقم الاكتتاب الخاص به

يتعين عليه القيام باختيار نتائج الامتحانات، من بين الخيارات المتاحة يضغط على نتائج التعليم الأساسي

بعدها يلزم الطالب أن يحدد المحافظة التي يدرس بها

في الأخير عليه أن يضغط على زر عرض النتيجة وستظهر له الدرجات التي تحصل عليها.

من الجدير بالذكر أن التعليم الأساسي في سوريا يعتبر من أهم المراحل لذلك يهتم سائر الطلاب السوريين بهذه النتائج. ويدخل الطالب إلى هذه المرحلة بداية من سن سبعة سنوات، والتعليم في سوريا إجباري مع العلم بأنه مجاني. وعلى الرغم من الأوضاع المتردية في سوريا مؤخرا إلا أن هذا لم يمنع من إنجاح الامتحانات في كل المحافظات. كذلك انطقت عمليات التصحيح في نظام تام في مختلف المراكز.

رابط نتائج التاسع سوريا 2022

امتحن الطلاب في عدد من المواد في امتحانات شهادة التعليم الاساسي سوريا 2022. وحسب ما جاء في جدول الامتحانات الذي وضعته وزارة التربية السورية فقد أجرى الطلاب في اليوم الأول اختبار التفقد والاجتماعيات. وفي اليوم الثاني امتحنوا في العلوم العامة والصحة وتلاها امتحان الرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية واللغة العربية وأخيرا اللغة الفنرسية واللغة الروسية في اليوم الأخير.

إلى هنا نصل إلى ختام مقال نتائج التاسع سوريا، وهو موضوع كثر البحث عنه في الأيام الأخيرة. لأن أغلبية الطلاب والأولياء ينتظرون نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب على moed gov sy.