العالم اليوم - بالصور والفيديو.. تحطم طائرة ركاب في الصومال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 01:18 مساءً - تحطمت طائرة ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، وتم إجلاء 30 شخصا كانوا على متنها بسلام.

وقالت سلطات مطار مقديشو الدولي، إن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

ولم ترد أنباء فورية عن أي إصابات أو سبب تحطم الطائرة وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتحطمت الطائرة، التي تديرها خطوط جوبا الجوية، خارج مطار مقديشو الدولي ثم اشتعلت فيها النيران.

وأظهرت صور من مكان الحادث نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا أسود اللون يتصاعد من الحطام.