العالم اليوم - رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب لتعزيز التعاون

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 01:18 مساءً - يزور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، المغرب، يوم الاثنين، في أول زيارة على هذا المستوى بين البلدين اللذين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في عام 2020.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رانكوخاف لتلفزيون "واي نت"، "من بين الموضوعات التي ستُناقش (في المغرب) هذا الأسبوع تبادل المعارف والتدريب، والقدرة على التدريب معا في مناورات مشتركة، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما بخصوص الأسلحة أيضا".

وبعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في عام 2020، توالت زيارات مباشرة بين البلدين كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، مؤخرا، في مقابلة مع رويترز بخصوص العلاقات مع المغرب "ليس كل شيء يتعلق بالأمن... هناك اهتمامات تجمعنا ونشترك فيها".

ونسبت ميخائيلي الفضل للمغرب في التوسط في اتفاق لفتح معبر حدودي بشكل دائم من الأردن إلى الضفة الغربية، وهو أمر مهم لحركة المرور الفلسطينية، وقالت إنها تجري محادثات مع الرباط بخصوص مشاريع أخرى للبنية التحتية.

وقالت ميخائيلي "المغرب هو اللاعب القادر على جمع الكل معا وتخفيف المصاعب التي يواجهها الجميع مهما كانت المسألة... لديهم طريقة للتحدث مع الجميع تجعلهم يلتفون حول الطاولة ويتعاونون".