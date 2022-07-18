متى تنتهى الحرب الروسية الأوكرانية؟ الكرملين يجيب

وقال بيسكوف: "ليس لدينا أى شك فى أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهى بمجرد أن تحقق أهدافها، لا يوجد إطار زمنى واضح، والأهم هو التنفيذ الفعال لهذه العملية"، لافتا إلى تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى أكد خلالها أن القوات المسلحة الروسية لديها أوامر واضحة من القائد العام لتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وسقوط ضحايا بين المدنيين.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "هذا السبب فى أن القوات الروسية تعمل بحذر شديد، وتستخدم أسلحة عالية الدقة وتتجنب أى ضربات على البنية التحتية، وهذا، للأسف، لا يمكن قوله عن الجانب الأوكرانى".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضى، القيام بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.
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