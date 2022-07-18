روسيا: ترشيح أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبى مناورة جيوسياسية ضد بلادنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالات روسية، قال لافروف إن "ألمانيا وفرنسا قتلتا اتفاقات (مينسك -2) والآن تطالبان روسيا الاتحادية بالتفاوض مع كييف"، مضيفًا أن مطالب المستشار الألمانى أولاف شولتس من روسيا بشأن إبرام اتفاق ضمانات مع كييف بلا معنى، لأنه مثل هذه الوثيقة موجودة بالفعل.

وشدد وزير الخارجية الروسى على أن برلين وباريس، بعد أن أعلنتا نفسيهما ضامنتين لاتفاقات مينسك، لم تحركا ساكنًا على مدى السنوات السبع الماضية لإجبار كييف على الدخول فى حوار مباشر مع ممثلى الدونباس "دونيتسك ولوهانسك"، للاتفاق على قضايا وضعها الخاص، والعفو، واستعادة العلاقات الاقتصادية، والانتخابات.

كما أوضح لافروف أن "القادة الغربيين كانوا صامتين، وعندما اتخذت كييف - تحت قيادة كل من بيترو بوروشينكو وفلاديمير زيلينسكى - خطوات تتناقض بشكل مباشر مع اتفاقات مينسك، علاوة على ذلك، صرح الألمان والفرنسيون بأن الحوار المباشر بين كييف ولوهانسك ودونيتسك أمر مستحيل، وبدلاً من ذلك حملا روسيا المسؤولية".

وأشار وزير الخارجية الروسى، إلى أن القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك ولوهانسك تقوم بحل الأمور بثقة فىإطار العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.