بعد فوز حزبه فى البنجاب.. عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة فى باكستان

وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتب خان فى تغريدة عبر تويتر، بعد صدور النتائج فى ولاية بنجاب الباكستانية: "السبيل الوحيد للمضى قدمًا بعد الآن يقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة. وكل سبيل آخر سيؤدى إلى مزيد من عدم اليقين السياسى والمزيد من الفوضى الاقتصادية".
وبحسب الوكالة، شملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائبًا محليًا جديدًا، وشكلت اختبارًا لشعبية عمران خان الذى تمت الإطاحة بحكومته جراء تصويت على حجب الثقة فى أبريل الماضى.
وفاز حزب لاعب الكريكيت الدولى السابق، "حركة الانصاف"، بـ15 مقعدًا، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، بزعامة رئيس الورزاء الحالى شهباز شريف، على أربعة مقاعد، وكان المقعد الأخير لمرشح مستقل.
ويعد هذا الاقتراع مؤشرًا للانتخابات التشريعية الوطنية التى من المقرر أن تنظم فى أكتوبر من العام المقبل، فيما يطالب عمران خان باقتراع مبكر منذ الاطاحة بحكومته.
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