العالم اليوم - المغرب.. المواد الغذائية تقود التضخم للارتفاع في يونيو

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. المواد الغذائية تقود التضخم للارتفاع في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 12:21 مساءً - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، بحسب بيانات رسمية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10.6 بالمئة، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن بنك المغرب المركزي كان قد أبقى معدل الفائدة عند مستوى 1.5%، موضحا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع التضخم إلى 5 بالمئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2 بالمئة العام المقبل.