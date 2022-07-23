نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سريع http://epedu.gov.iq/ نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق نتائجنا بالرقم الامتحاني عبر Link بوابة وزارة التربية العراقية في المقال التالي
رابط سريع http://epedu.gov.iq/ نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول حيث يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف المحافظات العراقية الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط في جميع المدارس، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية من خلال المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية في مختلف المحافظات بشكلٍ عام، وقد نوهت وزارة التربية والتعليم عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالإعلان عن نتائج الطلاب إلكترونيا وكيفية الحصول عليها، ومن خلال هذا المقال نسرد كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بجميع المحافظات 2022 بالرقم الامتحاني.
نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2022
وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه تم الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات في دولة العراق، حيث أكدت أن أعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب قد انتهت الفعل، وأن نتائج الطلاب في هذه الساعات مرت بالمراحل الأخيرة التي تتمثل في رصد النتائج والدرجات، حيث أوضحت بعض المصادر رسميا أن نتائج الطلاب تم الإعلان عنها بشكل تدريجي في مختلف المحافظات، وذلك بعدما يتم اعتماد نتيجة كل محافظة على حدة من وزير التربية والتعليم بدولة العراق.
رابط سريع http://epedu.gov.iq/ نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول
وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بشان رسمي يتضمن أن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول سوف يتم إعلانها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك بشكل إلكتروني لتسهيل استخراج النتائج من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب أن يتم فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي مباشرة.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من بين النتائج المتاحة.
- يتم تحديد نتائج الدور الأول في العراق.
- يتم إدخال اسم المحافظة.
- يتم إدخال اسم الطالب ثم كتابة الرقم الامتحاني بشكل صحيح.
- ثم يتم تسجيل المدرسة التابع اليها الطالب.
- ومن ثم يتم البدء فى النقر على ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر مباشرة من خلال ملفات pdf تتضمن نتائج الطلاب.
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