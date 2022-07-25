وعود انتخابية لرئاسة الحكومة البريطانية.. سوناك يتعهد بالتشدد حيال الصين

جدة - نرمين السيد - تعهد وزير المالية البريطانى السابق ريشى سوناك، أمس الأحد، باعتماد خط متشدد حيال الصين إذا أصبح رئيس الوزراء بريطانيا المقبل للبلاد، واصفا القوة الآسيوية العظمى بأنها "التهديد الأول" للأمن المحلى والعالمى.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد جاء تعهد سوناك بعدما اتهمته وزيرة الخارجية ليز تراس، منافسته فى السباق للفوز بقيادة حزب المحافظين الحاكم، بأنه ضعيف أمام الصين وروسيا.

وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، التى تديرها الدولة البريطانية، اعتبرت أن سوناك هو المرشح الوحيد فى السباق الذى يتمتع بـ"رؤية واضحة وعملية لتطوير العلاقات بين المملكة المتحدة والصين"، بينما وصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية هذا الموقف بأنه "تأييد لا يريده أحد".

واتهم سوناك الصين بـ"سرقة تكنولوجياتنا والتسلل إلى جامعاتنا"، ليعلن بذلك موقفًا متشددًا حيال الصين فى أثناء السباق إلى مقر الحكومة البريطانية فى داونينج ستريت، ليصبح مثل منافسته تراس التى أتيحت لها فرصة تشديد اللهجة حيال بكين عندما كانت على رأس وزارة الخارجية البريطانية.

وتشهد الحملة الانتخابية بين المرشحين النهائيين لرئاسة الحكومة البريطانية مزايدات فى مواضيع تهم الأعضاء اليمينيين فى الحزب، مثل الهجرة، لذا وعد سوناك فى حال انتخبه أعضاء الحزب المحافظ، بإغلاق معاهد كونفوشيوس الصينية الثلاثين فى المملكة المتحدة، وهى مؤسسات تمولها الحكومة الصينية وتهدف إلى الترويج للغة والثقافة الصينية، علاوة على اتهامات يوجهها بعض المسؤولون باستخدام تلك المراكز فى أغراض الدعاية والتجسس.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال سوناك فى بيان له، إن الصينيين "يدعمون غزو بوتين لأوكرانيا من خلال شراء نفطه، ويحاولون ترهيب جيرانهم، بما فى ذلك تايوان"، مضيفًا أنهم "يعذبون ويحتجزون ويلقنون عقائدهم، بخاصة فى شينجيانغ وهونغ كونغ، فى انتهاك لحقوق الإنسان".

وتابع سوناك: "سأمنع الصين من الاستيلاء على جامعاتنا، وسأزود الشركات والمؤسسات العامة البريطانية بالأمن السيبرانى الذى تحتاجه"، إضافة إلى وعوده بإنشاء تحالف دولى على غرار حلف شمال الأطلسى، "للدفاع عن أنفسنا ضد هجمات الصين التكنولوجية، وتطوير دعم MI5 - الاستخبارات الداخلية البريطانية - وكذلك منع عمليات الاستحواذ الصينية فى القطاعات الرئيسية.