الأزمة الاقتصادية تصل اليابان.. توقعات بارتفاع الأسعار وسط صراع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك اليابانى، بما فى ذلك المواد الغذائية، بنسبة 2.6 % فى السنة المالية الحالية حتى مارس المقبل مقارنة بالعام السابق، وذلك لأسباب أهمها التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا وتداعيات انخفاض قيمة الين.





وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى اجتماع لمجلس السياسات الاقتصادية والمالية حيث طُرحت هذه التوقعات، إن "ارتفاع الأسعار يمثل خطرًا على تعافى الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا".

ولمنع انزلاق الاستهلاك وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية، تعهدت الحكومة اليابانية باتخاذ الخطوات اللازمة، بما فى ذلك منح نقاط مكافأة للأسر التى تقلل من استهلاك الكهرباء ومساعدة المزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسمدة.

وتخطط الحكومة لإنفاق حوالى 260 مليار ين (أى ما يعادل 1.9 مليار دولار) على الإجراءات المضادة من خلال الاستعانة بالصندوق الاحتياطى.

وتوقع مكتب مجلس الوزراء اليابانى زيادة أسعار المستهلك بنسبة 1.7% بالنسبة للسنة المالية 2023، ويتوقع كذلك أن تظل أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة الأخرى مرتفعة.