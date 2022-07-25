خيرسون: الاستفتاء على ضم المنطقة لروسيا سيتم رغم ترهيب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، اليوم الإثنين، إن الاستفتاء على انضمام المنطقة لروسيا سيجرى ولن يتدخل أحد فى ذلك، رغم محاولات ترهيب القوات الأوكرانية باستهداف المنطقة.





وأضاف ستريموسوف - "نستعد لإجراء استفتاء، سيجرى على أية حال.. الاستفتاء سيجرى فى مجال قانونى، ولن يتدخل أحد فى إجرائه". ولفت إلى أن محاولات الجيش الأوكرانى بقصف منطقة خيرسون هى محاولات لترهيب السكان وتعطيل الحدث لتحديد عائدية المنطقة.

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