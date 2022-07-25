جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.





ويشارك فى هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية فى الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: المستجدات فى مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، وإنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، ودليل عربى تقييمى للأجهزة المستخدمة فى كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة، كما سيناقش المؤتمر خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح المؤتمر العربى الـ 20 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.