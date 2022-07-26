البلبيسي : لا تقييدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا ... وخففوا من " العبط "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- اكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين انه لا نية ابدا لدى الحكومة اجراء اي تقييدات على الحركة او اغلاقات بسبب ارتفاع وفيات واصابات كورونا .
وناشد البلبيسي : ارتداء الكمامات عند الاماكن المزدحمة بالاضافة الى التقليل من التقبيل والعبط خلال السلام .
وفي تقريرها الاسبوعي الاخير أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و4763 إصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الوبائي 29 لعام 2022، خلال الفترة من 16 إلى 22 تموز الحالي.
وقالت الوزارة : إن التقرير الأسبوعي للإصابات، أظهر ارتفاع الحالات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 94 بالمئة.
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