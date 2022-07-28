بنك التنمية الاجتماعية يرفع قيمة قرض الأسرة وقرض الزواج

بنك التنمية الاجتماعية، والذي يقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات التمويلية لكل عملائه داخل المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الخدمات القروض التي يقبل عليها أشخاص كثيرين بالمملكة منها قرض الأسرة وقرض الزواج، وكان قد اعلن بنك التسليف المعروف ببنك التنمية الاجتماعية عن رفع قرض الأسرة ليصبح 100 ألف ريال سعودي، وأيضا رفع قرض الزواج ليصبح الراتب الشهرى الخاص به من 12500 ريال إلى 14500 ريال سعودي، ويعتبر هذا الأمور الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية السعودي أمر مفرح للكثيرين، وقد اعلن البنك عن الشروط والأحكام الخاصة بتمويل الأسرة والزواج والذي سوف نوضحهم من خلال هذه المقالة.

بنك التنمية الاجتماعية يرفع قيمة قرض الأسرة والزواج

يتميز بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار السعودي انه يقدم عدد من القروض المتنوعة منها قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض الترميم والقرض العقاري وغيرها من القروض الأخري، تتميز قروض بنك التسليف أنها قروض تقدم بشروط بسيطه تتناسب من الأسر السعودية، وأيضا تقدم سهولة في طرق السداد مما يجعل الإقبال على بنك التنمية الاجتماعية كبيرا، وسوف نوضح الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على قرض الأسرة وقرض الزواج بعد ارتفاع قيمتهم بالمملكة.

شروط قرض الأسرة

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 70 عامًا.

أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني سليم.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 14500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3 آلاف ريال.

يحق للمرأة التقدم بطلب للحصول على تمويل أسرة في حال كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية