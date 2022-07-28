نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي العودة إلى المدارس وتسجيل حساب جديد بعد إعلان التقويم الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي العودة إلى المدارس، نوضح عبر السطور التالية خطوات تسجيا حساب جديد بالمنصة التعليمية وخاصة بعد تحديد موعد بدء الدراسة وإعلان التقويم الدراسي 1444 لجميع المدارس والجامعات.

حيث تعد منصة مدرستي احدي المنصات الهامة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية منذ تقشي وباء كوفيد-19. ليتم ادراج نظام التعليم عن بعد وتشمل المنصة التعليمية العديد من الخدمات للطلاب والكوادر التعليمية وأولياء الأمور. لذلك سوف نوضح عبر السطور التالية رابط منصة مدرستي العودة إلى المدارس لتسجيل حساب جديد للطالب.

منصة مدرستي العودة إلى المدارس 1444

من الجدير بالذكر أن العام الدراسي 1443 تضمن العودة إلى المدارس الحضورية لفئات محددة من الطلاب وهم الأكبر من 12 عام. وتم تلقي الدروس التعليمية ومواصلة الدراسة عن بعد للفئات الأقل من ذلك ومع بدء الفصل الدراسي الثاني تم العودة الحضورية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى استثناء 11 فئة من ذات الأمراض المختلفة.

رابط منصة مدرستي العودة إلى المدارس الحضورية

كشفت وزارة التعليم السعودية خطوات انشاء حساب جديد وتسجيل الطلاب الجدد عبر مَنصة مَدرستي على النحو التالي:

يجب اولاً تسجيل الدخول الي رابط منصة مدرستي الرسمي.

قم بالنقر على تبويب العودة إلى المدارس من القائمة الرئيسة.

اضغط على تبويب تسجيل جديد.

يجب فتح تبويب مستند جديد وتدوين بيانات الطالب (رقم الهوية الوطنية/ رقم الهاتف المحمول/ رقم الإقامة لغير السعوديين).

انقر على تبويب أنا لست روبوت.

ثم الضغط على أيقونة التحقق.

تحقق من جميع البيانات والمعلومات.

اخيراً قم بالضغط على تبويب تأكيد الحساب.

التقويم الدراسي 1444 العودة للمدارس

كشفت وزارة التعليم السعودية موعد العودة إلى المدارس السعودية والجامعات. بالإضافة إلى موعد عودة المعلمين والمشرفين وشاغلي الوظائف التعليمية لتصبح العودة الحضورية يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022. وقد تضمن جدول التقويم الدراسي الجديد 2022 – 2023 العديد من الاجازات الرسمية والعطلات الممتدة لنهاية الاسبوع.

جدول التقويم الدراسي 1444

تضمن جدول التقويم الدراسي 1444 تفاصيل متعددة جاءت على النحو التالي:

علاوة على ذلك فقد وضحت وزارة التعليم السعودية انه تم تضمن نظام المسارات الجديد للثانوية العامة على مادة التربية الأخلاقية. ومادة مبادئ القانون.