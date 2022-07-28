نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نزول الضمان المطور أغسطس 2022.. تاريخ صرف الدفعة الثامنة 1443 للضمان الاجتماعي في المقال التالي
متى نزول الضمان المطور أغسطس 2022 اشتدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة على مواقع البحث من خلال مؤشر “جوجل” العالمي عن موعد نزول الضمان المطور لشهر أغسطس المقبل 2022م الخاصة بالدفعة الثامنة 1443هـ، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر من البرامج الخيرية التي تعمل على مساعدة الفئات المستحقة للمساعدة، وكانت الوزارة التي قدمت هذا البرنامج هو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كغيره من البرامج الأخرى الهادفة والمقدمة من نفس الوزارة.
موعد نزول الضمان المطور أغسطس 2022م الدفعة الثامنة 1443هـ
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطوّر فإنه سيكون في اليوم الأول من شهر أغسطس حيث أنه يكون في كل أول شهر ميلادي دائمًا، وفي حالة إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة يتم تقديم يوم الصرف إلى يوم الخميس وفي حالة أنه كان يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد وذلك لأن يوم السبت والجمعة هما يومي إجازة رسمية، وسنقوم بإعلامكم بموعد الصرف بمجرد إيداعه على حسابات المستفيدين.
خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر
يمكنك التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر باتباع الخطوات التالية:-
- قم بالدخول المباشر على رابط موقع الدعم والحماية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي.
- ثم قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول” إلى حسابك على الموقع واكتب اسم المستخدم وكلمة السر.
- أو قم بالنقر على “تسجيل دخول جديد” واكتب كل البيانات بشكل صحيح ودقيق حتى يتم قبول التسجيل.
- اكتب رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بك وتاريخ ميلادك ورقم هاتفك المحمول عنوان بريدك الإلكتروني.
- يقوم الوقع بإرسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول تفيد كود تحقق قم بكتابته في المكان المخصص له على الموقع.
- وبعد ذلك يجب عليك إرفاق كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تفيد صحة البيانات التي قمت بإدخالها و تعزز طلبك.
- وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب” وسيتم مراجعة الطلب بالبيانات وفي حالة قبوله يتم التواصل معك مباشرة حتى يتم إعلامك بذلك من خلال رقم هاتفك المحمول.
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