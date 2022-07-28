متى نزول الضمان المطور أغسطس 2022.. تاريخ صرف الدفعة الثامنة 1443 للضمان الاجتماعي

متى نزول الضمان المطور أغسطس 2022 اشتدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة على مواقع البحث من خلال مؤشر “جوجل” العالمي عن موعد نزول الضمان المطور لشهر أغسطس المقبل 2022م الخاصة بالدفعة الثامنة 1443هـ، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر من البرامج الخيرية التي تعمل على مساعدة الفئات المستحقة للمساعدة، وكانت الوزارة التي قدمت هذا البرنامج هو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كغيره من البرامج الأخرى الهادفة والمقدمة من نفس الوزارة.

موعد نزول الضمان المطور أغسطس 2022م الدفعة الثامنة 1443هـ

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطوّر فإنه سيكون في اليوم الأول من شهر أغسطس حيث أنه يكون في كل أول شهر ميلادي دائمًا، وفي حالة إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة يتم تقديم يوم الصرف إلى يوم الخميس وفي حالة أنه كان يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد وذلك لأن يوم السبت والجمعة هما يومي إجازة رسمية، وسنقوم بإعلامكم بموعد الصرف بمجرد إيداعه على حسابات المستفيدين.

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر

يمكنك التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر باتباع الخطوات التالية:-