منصة سلفة الحصول علي تمويل سريع حتي 5000 ريال سعودي

منصة سلفة والتي تعتبر أول منصة داخل المملكة العربية السعودية للتمويل متاهي الصغر باستخدام الذكاء الاصطناعي. كذلك تستخدم منصة سلفة التكنولوجيا الحديثة في التسعير الائتماني وعلميات التمويل لمساعدة العملاء. كما تعمل المنصة علي تحقيق الاستقلال المالي للمواطنين والمساعدة علي تحقيق المتطلبات الشخصية. كذلك تقوم سلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير عمليات الخدمات المالية وتسهيل التعاملات بمل سهولة واستخدام الأدوات اللازمة للحصول علي التمويل. وكذلك تمتلك المنصة نخبة من المستشارين المالين لتقديم النصائح لرفع مستوي عمليات التمويل. كما يمكن للمواطنين الحصول علي التمويل السريع بدون كفيل وقرض بدون تحويل الراتب داخل المملكة العربية السعودية. وزادت في الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة حول شروط منصة سلفة للتمويل السريع. كذلك حول طريقة الحصول علي التمويل ومميزات التمويل وهو ما سوف نتعرف علية ألان من خلال هذا المقال.

أعلنت المنصة أن عمليات التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك توفر المنصة فترات سداد مجدولة وسهلة للعملاء. تحصل المنصة علي هامش ربح تنافسي بالنسبة للمنافسين. كذلك يحصل المستفيد علي تمويل سريع وفوري بعد طلب التمويل. تمويل متوافق مع الشريعة الأسلامية. كذلك لا تشترط وجود كفيل للحصول علي السلفة.

شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة

يجب أن يكون طالب التمويل حاصل علي الجنسية السعودية. كذلك يجب أن لايقل عمر المستفيد عن ١٨ عاما ولا يزيد سن المتقدم عن ٦٠ عاما. كذلك توفر المنصة عملية التحويل بدون تحويل راتب المستفيد. ان يكون راتب المستفيد لايقل عن ٤ ألاف ريال سعودي. كذلك ان يكون المتقدم قد تجاوز فترة عملة في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر. وإذا كان العميل موظف في القطاع الخاص يجب ان تتجاوز فترة عملة ٦ أشهر. ايضا أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل والحصول علي التمويل

الدخول إلي موقع منصة سلفة عبر الرابط sulfah.com ثم الضغط علي أيقونة طلب التمويل أعلي الصفحة. بعد ذلك أدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. ثم القبول بالشروط والضغط علي استكمال التسجيل. بعد ذلك ترسل المنصة رسالة تأكيد رقم الجوال نقوم بعملية التأكيد. ثم أستكمال البيانات الشخصية ووضع رقم الحساب البنكي. بعد ذلك تحديد المبلغ من ألف ريال إلى ٥٠٠٠ ألاف ريال. ثم نقوم بتحديد عدد أشهر السداد. بعد ذلك الضغط علي أيقونة طلب التمويل

بعد ذلك تصلك رسالة بتحويل المبلغ إلي رقم الحساب البنكي.

اسعار المنتجات التمولية في منصة سلفة

يختلف معدل الفائدة السنوي علي أساس السجل الائتماني للعميل والمبلغ المطلوب للتمويل وفترة السداد.

أذا كان مبلغ التمويل ٣ ألاف ريال ومدة التمويل ٤ أشهر تكون الفائدة ١٠.٢٥% والقسط الشهري ٨٧٥ ريال.

وإذا كان مبلغ التمويل ٤ ألاف ريال ومدة التمويل ٥ أشهر تكون الفائدة ٩.٤٤% والقسط الشهري ٩٥٣ ريال.

إذا كان مبلغ التمويل ٦ ألاف ريال ومددة التمويل ٦ أشهر تكون الفائدة ٨.٧٩% والقسط الشهري ١٠١٢ ريال.

طرق التواصل مع منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة عن رقم الاتصال الموحد للرد علي الاستفسارات وطلبات العملاء. يمكن التواصل مع هاتفيا عبر الرقم 920000327.وذلك لطلب التمويل أو في حالة وجود أي مشاكل أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للمنصة. ويعمل الدعم الفني للمنصة للرد علي المكالمات من الثامنة صباحا حتي العاشرة مساء يوميا عدا يوم الجمعة.