برنامج تمويل إمكان الراجحي 50000 ريال المزايا وطرق وشروط التسجيل 1443

تمويل إمكان الراجحي من أشهر أنظمة التمويل بالمملكة وأكثرها ثقة، فهو تعاون مشترك بين شركة إمكان للتمويل ومصرف الراجحي الأشهر بالسعودية بهدف مساعدة المواطنين بها.تشجع كلا المؤسستين التعامل الرقمي في المعاملات المختلفة؛ للتسهيل على العملاء مع ضمان جودة وسرعة الخدمة. فيما يلي نستعرض شروط تمويل إمكان الراجحي وخطوات التسجيل به بجانب مزاياه وأنواع القروض المتاحة. هيا لنبدأ.

أنواع القروض المتاحة:

القروض الشخصية أو التمويل الميسر، وهو متاح لجميع عملاء البنوك. قروض التمويل الإضافي (الشركات)، وهو متاح فقط للسعوديين. قروض تحسين ظروف المعيشة

مزايا تمويل إمكان الراجحي للتمويل الميسر:

التوافق مع الشريعة الإسلامية

متاح لجميع عملاء البنوك

لا حاجة لكفيل أو كمبيالات

كذلك لا يشترط جهة العمل

لا يحتاج لتحويل الراتب

متاح للمتقاعدين

إمكانية السداد المبكر وبالتالي خصم الأرباح

مدة التمويل: عامان

يبدأ التمويل من 2,000 حتى 50,000 ريال

مزايا تمويل إمكان الراجحي الإضافي:

التوافق مع الشريعة الإسلامية

متاح لعملاء جميع البنوك، المحولين وغير المحولين للراتب على بنك الراجحي

إمكانية التسديد على مدة تمتد لـ 60 شهراً

إمكانية الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 45% استقطاع من إجمالي الراتب

متاح للمتقاعدين

يبدأ التمويل من 5,000 حتى مليون ونصف ريال

شروط الحصول على التمويل:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية (للسعوديين فقط) أن يكون السن بين الـ 20 والـ 60 عاماً للموظفين المحولين على مصرف الراجحي، و بين 25 و60 للموظفين غير المحولين على مصرف الراجحي وحتى 70 عاماً للمتقاعدين. العمل بالقطاع المدني (شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين) للحصول على التمويل الميسر العمل بالقطاع المدني (حكومي، شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين) أو القطاع العسكري للحصول على التمويل الإضافي. مدة الخدمة للقطاع الخاص وغير المحولين على بنك الراجحي هي 6 شهور. مدة الخدمة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي ومحوّلى بنك الراجحي هي شهر فقط. الحد الأدنى للمرتب للتمويل الميسر هو 5,000 ريال، وللتمويل الإضافي هو 7,000 ريال. وجود سجل ائتماني ممتاز. وجود تمويل قائم في حالة التمويل الإضافي

طريقة التسجيل في تمويل إمكان الراجحي:

كما أن سبق وذكرنا، يتبنى كلاً من شركة إمكان ومصرف الراجحي التعامل الرقمي؛ لسهولة تناوله ولراحة العملاء. لذلك، وبجانب الفروع المنتشرة بجميع أنحاء المملكة السعودية، يوفر تمويل إمكان الراجحي طريقتين للتعامل الإلكتروني تمكنك من تقديم طلب التمويل وتتبعه حتى استلامك المال بالهاتف فقط.

التسجيل عبر التطبيق:

قم بتحميل التطبيق من هنا للأندرويد أو هنا للأيفون. افتح التطبيق وسجل حساب جديد. قم بتعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة وهي:

بطاقة الهوية

تعريف بالراتب

شهادة تأمين (للقطاع الخاص)

كشف حساب لآخر 3 أشهر (لعملاء البنوك غير الراجحي)

ستصلك بعدها موافقة فورية. يمكنك بعدها اختيار مبلغ التمويل ومدة السداد كما يناسبك. حدد طريقة التسديد ثم قم بتوقيع العقد الإلكتروني وإدخال رقم حسابك المصرفي.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

انقر للدخول لموقع الراجحي. ادخل الاسم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في بنك الراجحي. ادخل رمز التحقق واضغط “تسجيل دخول” من القائمة الرئيسية، انقر “الخدمات المصرفية الإلكترونية”. من القائمة اختر “تمويل إمكان الراجحي”. إملأ الطلب بالبيانات المطلوبة ثم انقر “تقديم الطلب”

*الطريقة الثانية متاحة فقط لعملاء مصرف الراجحي بشكل مسبق.

*لمهاتفة خدمة العملاء للاستفسارات أو تقديم طلب بشكل مباشر رقم 920011038.