Link نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين || موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة بقطاع غزة والضفة والمحافظات الفلسطينية

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين هو أكثر ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت بشكل كبير من قبل الطلاب في مختلف المحافظات والمدن في فلسطين، لكي يتم الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول التي انتهت خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط والشروط والإجراءات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هذا العام، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم رسميا عن موعد الإعلان عن نتائج الطلاب هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 وموعد إعلان النتائج.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية رسميا أنه سوف يتم الإعلان عن طرح نتائج امتحانات التوجيهي 2022 الثانوية العامة في فلسطين في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديداً بعد تصريحات رئيس الوزراء فلسطين محمد اشتية إنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة على مستوى كافة المحافظات الفلسطينية صباح يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وذلك بالتزامن مع الموعد المحدد رسميا من قبل الوزارة لإعلان النتائج بعدما يتم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، حيث أعلنت الوزارة أن نتائج الطلاب تمر بأكثر من مرحلة والتي تكون نهايتها هو رصد الدرجات والنتائج بعدما يتم مراجعة الامتحانات الخاصة بالطلاب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال رصد النتائج ليتم الإعلان عن النتائج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ليتم استخراج النتيجة باستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

وقد نوهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج التوجيهي فور إعلانها رسميا عبر الموقع، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.