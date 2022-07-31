عاجل.. الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر عن الديوان الملكى بيان جاء فيه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مى بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 2 / 1 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب فى المسجد الحرام بمكة المكرمة".

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