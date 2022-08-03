العالم اليوم - لاعب برازيلي يقتل سائقا.. والعقوبات تنهال عليه

انتم الان تتابعون خبر لاعب برازيلي يقتل سائقا.. والعقوبات تنهال عليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - تخلى نادي بالميراس البرازيلي عن لاعبه رينان فيكتور دا سيلفا، الذي يواجه تهما خطيرة من بينها التسبب في مصرع سائق دراجة نارية، بينما كان يقود سيارة تحت تأثير الكحول.

وأكد بالميراس الذي يتخذ من مدينة ساو باولو مقرا له، أنه أنهى عقده مع قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عاما، علما أنه كان لاعبا سابقا في منتخب البرازيل تحت سن 17 عاما، بحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الأربعاء.

وكان اللاعب قد صدم بسيارته سائق دراجة نارية، بينما كان تحت تأثير الكحول وبلا رخصة قيادة.

ويلعب رينان في هذا الموسم في صفوف نادي ريد بل براغانتينو على سبيل الإعارة، وقرر النادي إنهاء التعاقد مع اللاعب فور عمله بأمر حادث السير المروع.

ووقع الحادث في ساو باولو، حيث تخطت السيارة التي يقودها رينان مسارها إلى مسار آخر، حيث صطدمت رجلا يبلغ من العمر 38 عاما كان يقود دراجة نارية.

وقتل سائق الدراجة النارية من جراء الاصطدام، وسيواجه رينان تهمة التسبب في قتل شخص، ورغم ذلك أطلقت السلطات سراح اللاعب البرازيلي بكفالة بلغت 50 ألف دولار.

ويواجه اللاعب الذي يوصف بـ"الواعد" حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات، ومع أنه لم يقصد قتل السائق، إلا أن القيادة تحت تأثير الكحول وعدم حيازته رخصة من العوامل التي تشدد العقوبة في القضية.

وأمرت المحكمة بحجز جواز سفره ومنعه من الذهاب إلى الحانات أو حضور الحفلات.

وفي عام 2019، كان اللاعب البرازيلي جزءا من فريق بلاده الذي فاز في كأس العالم تحت سن 17 عاما.