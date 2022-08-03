العالم اليوم - قتلى وجرحى في عملية طعن بالصين

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في عملية طعن بالصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:19 صباحاً - قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث طعن، الأربعاء، استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين.

وقالت الشرطة في بيان نشر على موقع "ويبو"، المرادف الصيني لموقع "تويتر": إن مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا، اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو حوالي الساعة الثانية بتوقيت غرينيتش، مشيرة إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما لا يزال حرا.

وذكر بيان الشرطة الصينية أن "أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقب المشتبه به".

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بكين ديلي" الحكومية شرطي وهو يحمل طفلا صغيرا لنقله إلى سيارة إسعاف.

ونادرا ما تسجل جرائم جماعية في الصين التي تحظر بشكل صارم امتلاك المواطنين أسلحة نارية، لكنها شهدت سلسلة من عمليات الطعن في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين.

والشهر الماضي، أصيب أربعة أشخاص في حادث طعن بأحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم.