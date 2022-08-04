عاجل- صواريخ صينية تستهدف المنطقة الاقتصادية باليابان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن "هناك 5 صواريخ صينية سقطت فى منطقتنا البحرية"، مطالبة الصين بالتعقل وكبح جماح نفسها.

وكانت الحكومة اليابانية، قد أعربت عن قلقها إزاء احتمال نشوب صراع بالقرب من البلاد حيث أدت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان إلى تصعيد التوترات فى المنطقة.

وفى حديثه فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو قلقة بشأن سلسلة الأنشطة العسكرية التى أعلنتها الصين.

وتجرى الصين تدريبات عسكرية فى مناطق محيطة بتايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتيايبه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.