العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأميركية تتجاوز التوقعات في شهر يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 05:15 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل، على الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 6 آلاف، لتصل إلى 260 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 30 يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 259 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وتجاوزت الطلبات مستوى 230 ألفا في بداية يونيو، وسجلت أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 261 ألف طلب في منتصف يوليو.

ولكنها لا تزال أقل من نطاق 270 ألف طلب إلى 300 ألف طلب، والذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشرا على تباطؤ ملموس في سوق العمل.

وفي الوقت الراهن، يظل مستوى تسريح العمالة شديد الانخفاض.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلن أصحاب العمل تسريح نحو ألف 159 من العاملين بانخفاض 31.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل معدل بين يناير ويوليو منذ 1993.

وتركز تسريح العمالة هذا العام في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والقطاع المالي.

وعرقل نقص الرقائق الإلكترونية قطاع صناعة السيارات، في حين يعكس تسريح العمالة في القطاعين التكنولوجي والمالي فتور الطلب بسبب رفع أسعار الفائدة.