اليونان تسلم إلى أمريكا خبيرا روسيا مدانا بغسيل الأموال

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليونان، اليوم السبت، ترحيل خبير روسى فى مجال المعلوماتية والعملات المشفرة إلى الولايات المتحدة، حيث أُدين الخبير الروسى فى فرنسا بغسيل الأموال بعد ساعات من خروجه من السجن، حسبما أعلنت محاميته، أمس الجمعة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المحامية زوى كونستانتوبولو، إن موكلها ألكسندر فينيك "وضع على متن طائرة خاصة متجهة إلى الولايات المتحدة"، دون أن يسمح له بطلب اللجوء فى اليونان.

وقال مصدر مطلع على القضية، إن السلطات الفرنسية سلمت المتهم البالغ من العمر 43 عامًا إلى اليونان، بعد ظهر الخميس، بعد أسابيع قليلة على الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض فى باريس، وهى أعلى سلطة قضائية فى فرنسا، بسجنه خمسة أعوام بتهمة غسل الأموال.

وقضى فينيك عامين فى السجن بعدما رحلته اليونان، حيث جرى إيقافه فى يوليو 2017، بمنتجع فى هالكيديكى الساحلية، شمالاً، وقررت حينها اليونان تسليمه إلى فرنسا، فيما كانت روسيا والولايات المتحدة تطالبان أيضا بترحيله.

وبحسب الوكالة الفرنسية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فى بيان، أنه بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، مثل فينيك أمام قاضية فيدرالية فى سان فرانسيسكو، أمس الجمعة، لافتة إلى أنه متهم بـ21 تهمة، منها انتحال شخصية وتواطؤ فى الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

ويتهم الادعاء ألكسندر فينيك، بأنه "شغل منصة "BTC-e"، وهى منصة إجرامية لتبادل العملات المشفرة قامت بغسيل أكثر من أربعة مليارات دولار من العائدات الإجرامية".

وأوضح القضاء الأمريكى أن هذه المنصة "سهلت معاملات للمجرمين السيبرانيين فى العالم أجمع" من خلال "السماح لمستخدميها بتبادل عملات البيتكوين، بمستوى عال من التخفى".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان، مساء أمس الجمعة، إن موسكو "غاضبة من الإجراءات غير الودية لليونان التى سلمت فينيك إلى القضاء العقابى الأمريكى تحت ضغط الولايات المتحدة"، مضيفة أنه "رغم طلب رسمى من سفارة روسيا فى أثينا، لم يسمح لأى موظف قنصلى أو لمحاميته أو لمترجم برؤيته".

وتابعت خارجية موسكو: "سيقوم الدبلوماسيون الروس بكل ما فى وسعهم للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه المشروعة".