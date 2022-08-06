جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 30 غارة على 40 هدفا في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته نفذت أكثر من 30 غارة على 40 هدفا في قطاع غزة منذ أمس الجمعة.

وقال بيان لجيش الاحتلال “منذ اطلاقه حملة الفجر الصادق ضد مواقع لحركة الجهاد الإسلامي شن جيش الدفاع أكثر من 30 غارة على أكثر من 40 هدفًا بواسطة 55 صاروخًا وقذيفة”.

وأوضح جيش الاحتلال من بين الأهداف المستهدفة 5 راجمات صواريخ و6 ورش عمل لإنتاج الأسلحة، مستودعان لتخزين قذائف صاروخية ومستودع لتخزين قذائف الهاون، 6 مواقع رصد”.

كما رصد جيش الاحتلال إطلاق نحو 160 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتقال 19 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وجاء في بيان للجيش أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي “شين بيت” أوقفوا 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح السبت في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن “19 منهم هم عناصر على ارتباط بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية”.