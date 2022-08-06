وزير جيش الاحتلال يوجّه بمواصلة الهجوم على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - أجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، تقييما للوضع في قطاع غزة وعملية التصعيد، صباح اليوم السبت، بمشاركة عدد من القيادة الأمنية والعسكرية، وخلال الاجتماع، أوعز جانتس بمواصلة العمليات الهجومية في غزة.

وأفادت القناة 13 من التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير جيش الاحتلال، وجه بمواصلة العمليات ضد حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة، مؤكداً إحباط قوات الاحتلال لعملية إطلاق صواريخ على المناطق الإسرائيلية عبر استهداف “خلية” تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن الجيش الإسرائيلي أنه حتى هذا الآن لا توجد مفاوضات جارية مع حركة “الجهاد الإسلامي” لوقف القتال، وقال المتحدث باسم الجيش، ران كوخاف: “نحن نستعد لأسبوع من العمل” ، وأكد أن الهدف هو إلحاق ضرر كبير بـ”الجهاد الإسلامي”.