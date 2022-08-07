أبشر للتوظيف رابط تقديم قوات امن المنشآت 1444 نساء وظائف عسكرية للنساء 2022

أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن توفير توفير وظائف أمن المنشآت للنساء ويمكن لحاملي شهادة الثانوية العامة التسجيل والقبول من خلال منصة ابشر الالكترونية حيث تعد منصة ابشر واحدة من أبرز المنصات الالكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين ويمكنهم من خلالها إتمام العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي وتضح وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بعض الشروط اللازم توافرها للقبول في الوظائف وهو ما نوفرة لكم بشكل تفصيلي في السطور التالية.

شروط تقديم أمن المنشآت 1444 للنساء

ان تكون المتقدمة للوظيفة تحمل هوية وطنية خاصة بها وسارية.

الا تكون المتقدم للوظيفة متزوجة من رجل غير سعودي.

ان تكون جنسية المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

حصول المتقدمة للوظيفة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتيازها كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.

ان تكون المتقدمة غير محكوم عليها من قبل بالإدانة او ارتكبت جريمة تدل علي سوء السلوك والسمعة.

ان لا تكون المتقدمة قد حصلت علي وظيفة من قبل تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

طريقة التقديم على وظائف أمن المنشآت 1444 للنساء

يفتح باب التسجيل في وظائف امن المنشآت للنساء 1444 عبر منصة ابشر الالكترونية بداية من يوم 8 أغسطس ويغلق باب التقديم في يوم 11 أغسطس 2022 ويمكنك التقديم علي الوظيفة من خلال أتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه الي منصة ابشر الالكترونية من خلال المتصفح.

قم بتسجيل الدخول الي الموقع من خلال كتابة بياناتك الشخصية.

ستجد العديد من الخيارات قم بالنقر علي ايقونة الوظائف المتاحة.

قم بالموافقة علي الشروط للقبول والتسجيل في الوظائف.

الان قم بمليء الاستمارة المتعلقة بالتقديم للوظيفة وكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات قم بتأكيد الطلب وارسل الطلب للمراجعة ثم احتفظ برقم الطلب.

بخصوص رواتب امن المنشآت فان جندي امن المنشآت من النساء يحصلون علي مرتب في الدورة نحو 6900 ريال وبعد التخرج تحصل علي مرتب 9,200 ريال وذلك بخلاف البدلات مثل بدل نقل وبدل خطر وبدل اعاشة والعديد من البدلات الأخرى التي تبقي من 500 ريال وتصل حتي 1000 ريال.