موعد انطلاق الدوري الاسباني موسم 2023 وجدول مباريات الجولة الأولى

إن عشاق الكرة العالمية والاسبانية بالتحديد ينتظرون بداية الموسم الكروي داخل اسبانيا، وذلك بعد أن بدأ الدوري الانجليزي في يوم 5 من شهر أغسطس، فشهر أغسطس بالتحديد من كل عام يعد هو شهر بداية مواسم الدوريات في كل دولة، وبناء على ذلك سنقوم بإيضاح موعد انطلاق الدوري الاسباني موسم 2023 وأهم المباريات في الجولة الأولى داخل هذا المقال.

موعد انطلاق الدوري الاسباني موسم 2023

بعد انتهى المارثون الكروي داخل اسبانيا، وذلك بتتويج الملكي ريال مدريد ببطولة الدوري، فكان هذا الموسم مميز لعشاق الملكي، حيث استطاعوا تحقيق بطولة دوري الأبطال أيضًا، وإليكم أبرز التفاصيل الخاصة بموعد انطلاق الدوري الاسباني لهذا الموسم الجديد بالشكل الآتي:

سيبدأ الدوري الاسباني في يوم الجمعة 12 من شهر أغسطس الحالي.

وسيتم افتتاح الموسم الجديد بمباراة اوساسونا واشبيلية في تمام الساعة التاسعة.

وعلى حسب ما تم ذكره من جانب المحللين، فوجدنا أن هذا الموسم من المنتظر له بأن سيكون أكثر تنافسية من السابق، وذلك يرجع إلى استعداد نادي برشلونة لهذا الموسم بشكل قوي من خلال تجهيز صفقات مبشرة، مع وجود الملكي ريال مدريد واتلتيكو مدريد في مقدمة المنافسة على الدوري هذا الموسم.

فالموسم السابق قد انتهى وريال مدريد على قمة الدوري، والمركز الثاني احتله برشلونة، والثالث احتله اتلتيكو مدريد، والرابع احتله فريق اشبيلية.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الاسباني 2023

إليكم أهم المباريات التي ستقام في الجولة الأولى بالشكل الآتي:

أوساسونا سيواجه إشبيلية في تمام الساعة 9 يوم الجمعة.

سيلتا فيجو سيواجه اسبانيول في تمام الساعة 5 يوم السبت.

وبلد الوليد سيواجه فياريال في تمام الساعة 7 يوم السبت.

وسيبدأ فريق برشلونة مشواره مع فريق رايو فاليكاونو في تمام الساقة 9 يوم السبت.

بينما سيواجه فريق قادش ريال سوسيداد في تمام الساعة 5 يوم الأحد.

وفالنسيا سيواجه فريق غيرونا في تمام الساعة 7 يوم الأحد.

وألمرية الصاعد حديثًا سيواجه بطل الدوري ريال مدريد في تمام الساعة 10 يوم الأحد.

ويواجه اتلتيك بيلباو فريق ريال مايوركا الساعة 5 ونصف يوم الاثنين.

وخيتافي سيستضيف اتلتيكو مدريد في تمام الساعة 7 ونصف يوم الاثنين.

وتختم مباريات الجولة الأولى بمباراة ريال بتيس وإلتشيه في تمام الساعة 9 ونصف يوم الاثنين.

وفي الختام نكون قد تناولنا بالتفصيل موعد انطلاق الدوري الاسباني موسم 2023 وأهم مباريات الجولة الأولى، ومن المنتظر متعة ونتائج مفاجأة خلال الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الاسباني.