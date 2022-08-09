مداهمة منزل ترامب فى فلوريدا.. ماذا وجدت السلطات الأمريكية؟

وقالت واشنطن بوست، إن مكتب التحقيقات الاتحادى صادر وثيقة مكونة من 100 صفحة فى مقر الرئيس السابق دونالد ترامب فى فلوريدا.
فيما أفادت شبكة "سى ان ان" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الاتحادى كان يبحث عن وثائق رئاسية قد يكون الرئيس السابق دونالد ترامب قد نقلها الى مقر إقامته فى فلوريدا، عقب خسارة الانتخابات الرئاسية.
مداهمة منزل ترامب فى فلوريدا
أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن ممداهمة منزله فى ولاية فلوريدا من قبل موظفى مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى".
وذكرت قناة العربية على موقعها الإلكترونى، أن ترامب قال، فى بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعى "تروث" التى يمتلكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلى الجميل فى "مار ايه لاغو"، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى".
ووصف ترامب المداهمة فى بيان مطول بأنها غير ضرورية، لافتا إلى أنه كان يتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامى هيرالد".
وأضاف ترامب: "بعد العمل والتعاون مع الوكالات الاتحادية المعنية لم يكن هناك لزوم لهذه المداهمة، ونحن أمام سوء سلوك للادعاء العام، واستخدام النظام القضائى كسلاح وهجوم من اليسار الديمقراطى الذين لا يريدون أن أترشح لانتخابات 2024 .
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