مقتل 17 جنديا و4 مدنيين فى هجوم إرهابى على نقطة حدودية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، قال الجيش المالى، فى بيان له، إن نحو 22 جنديا أصيبوا فى حين اعتبر 9 جنود آخرين فى عداد المفقودين، فى هجوم إرهابى بمنطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

وألقى الجيش المالى باللوم فى الهجوم على إرهابيين فى إعلان سابق فى وقت متأخر من أمس الأول الأحد، مشيرا إلى إن قواته كانت تصد هجوما لتنظيم داعش الإرهابى فى الصحراء الكبرى.

ولفت الجيش إلى أنه تم قتل 7 ممن يرجح أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى فى الصحراء الكبرى، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالسيارات ومنازل السكان.