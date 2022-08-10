العالم اليوم - العملات الرئيسية تستقر قبل ساعات من بيانات التضخم بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:17 مساءً - استقرت العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي تترقبها الأسواق سعيا لإرشادات عن مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر صدور البيانات في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي بالولايات المتحدة 8.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم شهر يونيو الهائل البالغ 9.1 بالمئة.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5 بالمئة على أساس شهري.

واستقر الدولار على نطاق واسع، بعد أن توقف قليلا عن التراجع الذي بدأ في منتصف شهر يوليو.

وبلغ سعر الدولار 135 ينا يابانيا، كما سجل 1.0215 مقابل اليورو، و1.2089 دولارا أمام الجنيه الإسترليني، في تغير لا يكاد يذكر خلال اليوم ودون تغير تقريبا منذ بداية الأسبوع.

وقالت محللة العملات في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، كارول كونج ، إن كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي.

وأكدت أن العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا تتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير.

وخيم الهدوء أيضا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، إذ سجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6967 دولار، وجرى تداول نظيره النيوزيلندي عند 0.6295 دولار.

وأظهرت بيانات التضخم الصينية، اليوم الأربعاء، زيادة طفيفة في تضخم أسعار المستهلكين السنوي، إلى 2.7 بالمئة وتباطؤ نمو أسعار تسليم بوابة المصنع.

وفي الأسواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.762 للدولار.

وسجلت عملة بتكوين المشفرة 23 ألف دولار اليوم الأربعاء.