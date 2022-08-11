فلسطين: قرار الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية حرب على هويتنا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أن قرار الاحتلال الإسرائيلى هدم مدرسة عين سامية، يأتى فى إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفى إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين فى التعليم فى القدس العاصمة.





وقال اشتية، خلال كلمته فى حفل تكريم الطلبة المتفوقين فى امتحان الثانوية العامة وأوائل ذوى الإعاقة، اليوم الخميس، فى رام الله: "نرفض هذا الإجراء، وكذلك إلغاء تراخيص ست مدارس خاصة فى مدينة القدس، وسنتابع هذه الانتهاكات الخطيرة على أعلى المستويات وفى كل المحافل، ونحن تعمدنا أن نعلن النتائج من القدس لتكون رسالة للاحتلال الذى يريد احتلال مناهجنا ومدارسنا".

وأضاف "ليس أمامنا خيار إلا مواصلة النجاح والتفوق فى مسيرة التحرير والبناء، سلاحنا رأسمالنا البشرى، وسلاحنا العلم والمعرفة، والإنسان الفلسطينى دائما يجترح المعجزات ويتفوق على واقعه وظروفه، ولنا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور خير مثال، فقد شكلوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطينى فى القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطينى".

يشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية المركزية فى القدس المحتلة، أصدرت قرارا بهدم فورى لمدرسة عين سامية شرق رام الله، والتى تم تدشينها منتصف شهر يناير الماضى، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبى من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة فى فلسطين، وقد أقيمت المدرسة بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوى على أطراف بادية القدس، إلى الشمال الشرقى.