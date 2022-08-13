نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين الجديد معلم ممارس مع البدلات 1444 وفق لائحة الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم السعودي عن تفاصيل تخص سلم رواتب المعلمين 1444 والذي سوف يبدأ تطبيقه بالتزامن مع اللائحة التعليمية الجديدة التي اعتمدتها المملكة في الأول من يوليو 2020 م، حيث أن سلم رواتب المعلمين هو السلم الذي يوضح مجموع الراتب الذي يتقاضاه معلمين ومعلمات المملكة شهرياً.

وكذلك العلاوات التي يحصلون عليها سنوياً، ويتشابه سلم الرواتب القديم والجديد للغرض المعد لأجله، لكن الفرق بينها في مقدار الزيادة على رواتب المعلمين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، واليكم متابعينا الكرام مقال سلم رواتب المعلمين بالتفصيل، فضلاً تابعوا معنا.

سلم رواتب المعلمين الجديد

حددت وزارة التعليم السعودية سلم رواتب المعلمين الجديد للعام الحالي والذي يشمل جميع الرواتب التي يحصل عليها المعلمون والمعلمات في القطاع التعليمي بالمملكة، وقد قسم الجدول وفقاً لرتبة المعلمين إلى ( معلم، مساعد معلم، معلم ممارس، معلم متقدم، معلم خبير)، وذلك على النحو التالي:

يتقاضى معلمي المستوى الأول، معلم ومساعد معلم راتب بقيمة 5200 ريال سعودي ومكافأة سنوية 300 ريال، بينما يتقاضى المعلم الممارس 7570 ريال سعودي ومكافأة سنوية 500 ريال، المعلم المتقدم 9950 ريال سعودي ومكافأة سنوية 540 ريال، معلم خبير 12650 ريال سعودي و مكافأة سنوية 600 ريال سعودي.

أما معلمي المستوى الثاني الدرجة الأولى، معلم ومساعد معلم يبلغ الراتب 7000 ريال سعودي، ويتقاضى المعلم الممارس راتب 10570 ريال سعودي، معلم متقدم 13190 ريال سعودي، معلم خبير 16250 ريال سعودي.

ويصل نهاية سلم الرواتب الجديد إلى 23170 ريال سعودي، وقد كان يصل الحد الأقصى لرواتب المعلمين وفقاً لسلم الرواتب القديم إلى 21230 ريال سعودي.

وتختلف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، وذلك حسب رتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، وهي على النحو التالي: من 300- 600 ريال لمعلمي المستوى الأول، ومن 320 -620 ريال للمستوى الثاني، ومن 340- 640 ريال للمستوى الثالث، من 310- 580 للمستوى الرابع، 380 – 510 ريال للمستوى الخامس، و400 ريال للمستوى السادس.

موعد صرف الرواتب

الجدير بالذكر هنا أن وزارة المالية السعودية قد حددت تاريخ السابع والعشرين من كل شهر ميلادي لصرف الرواتب، مع العلم أنه قد يكون في يوم عطلة رسمية لذلك قد يتم تقديم يوم أو تأخير يوم حسب مصلحة الموظف وهذا يسري على كافة الوظائف بالمملكة.