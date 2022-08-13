نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444 عبر موقع المركز الوطني للقياس eservices.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444، العديد من الأشخاص الذين قدموا لهذا الاختبار في يبحثون عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية 1444. والجهة المسؤولة عنه والتي قامت بإطلاقه وتنظيمه لكل من اجتازوا الامتحان هي المركز الوطني للقياس والتقويم السعودي، ويمكن استعلام عن نتائج كفايات المعلمين ١٤٤٤ بشكل إلكتروني فقط، ويعتبر من أهم الاختبارات التي يؤديها المعلمين من أجل الحصول على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية، واستخراج نتيجة قياس كفايات المعلمات سيكون قريبا جدا، وجميع المعنيين بالأمر الذين يريدون الحصول على الرخصة، يمكنهم الدخول إلى رابط نتائج كفايات 1444 Qiyas واتباع خطوات بسيطة للحصول على النتائج، ولكن لم يحدد بعد ولكن سيكون هذا قريبا، وسنجيبكم من خلال مقالنا هذا عن سؤال اطلع نتيجة قياس كفايات1444، تابعوا معنا.

نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444

ستظهر نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444 قريبا، ويتم الاعتماد على هذا الاختبار في تقييم واختيار المعلمين المؤهلين لمهنة التدريس. ونتائج كفايات المعلمين برقم الهوية ١٤٤٤ يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب. ولا زال المعنيين بالنتائج يبحثون عن طريقة الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، لذلك يمكن دخول رابط نتيجة قياس كفايات المعلمين Qiyas واتباع الآتي:

أولا: ادخل إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس

ثانيا: اتبع كل الخطوات الضرورية للدخول للموقع، ثم اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية مع كلمة المرور في المكان المخصص لذلك

ثالثا: يتوجب عليك الضغط على زر تسجيل الدخول ، ثم اطلع على كل الاختبارات التي يمكنك الحصول على نتائجها عبر البوابة

رابعا: اختر الاختبار الذي تريد التعرف على نتيجته، ثم واضغط على زر التفاصيل، وستظهر لك نتيجة اختبار كفايات.

كيف اطلع نتيجة قياس كفايات المعلمين ١٤٤٤

لاستخراج نتيجة قياس كفايات المعلمين بالرقم الموحد، يمكنكم الاتصال من خلال الرقم الذي وضعته هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية. وللاستعلام عبر رابط نتائج كفايات المعلمين eservices.qiyas.sa، وهذا الرقم هو 920033555. ويمكنكم الحصول على إجابات لكل استفساراتكم أو طرح سؤال فيما يتعلق بمشكلات تواجهكم. عند التقديم أو الاستعلام عن نتائج الكفايات للمعلمين 1444.

رابط نتيجة كفايات المعلمين 1444

بعد الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444 في السعودية، يمكن لجميع الناجحين من العلمين والمعلمات. القيام بطباعة نتيجة اختبار قياس، وهذا بالدخول للموقع الرسمي، ثم الضغط على زر البحث عن النتيجة التي يرغب في طباعتها، وينقر على خيار الطباعة، بعد لحظات ستتم عملية الطباعة ويمكنه الحصول على نسخة ورقية من نتائج قياس كفايات المعلمين برقم الهوية ١٤٤٤.

كم درجة النجاح في اختبار كفايات المعلمين

صدر عن المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية الحد الأدنى لمعرفة الحد الأدنى لنجاح المتقدمين في اختبار الكفايات في السعودية. فمثلا المعلم برتبة ممارس تبدأ درجة نجاحه من خمسين درجة، إلى مئة درجة. وبالنسبة لدرجة المتقدم فإن درجة نجاحه تبدأ من سبعون حتى مئة درجة أيضا. والمعلم الخبير يعتبر ناجحا في حال تحصل على درجة ثمانين حتى مئة، مع مراعاة شرط الخبرة للمتقدم والخبير.

إلى هنا نصل إلى ختام مقال نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444، وهي من أهم الاختبارات التي يجتازها المعلمين في السعودية. وحددنا لكم من خلال الأسطر السابقة للمقال طريقة الاستعلام عن نتيجة قياس كفايات المعلمين ١٤٤٤، ولم يحدد الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، ولكن سنترقب كل المستجدات إلى حين ظهورها، وستكون متاحة على رابط نتائج اختبار كفايات eservices.qiyas.sa.