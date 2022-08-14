نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 وحد ادنى القبول بكليات الطب والهندسة والآثار عبر موقع التنسيق لعلمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022، مازال هناك عمليات بحث متواصلة بكثافة حول تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022، وكان رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي الاستاذ السيد عطا وهو الذي يعد مشرف على مكتب التنسيق، قد صرح صباح الأمس السبت الموافق تاريخ 13 أغسطس 2022 أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لتنسيق المرحلة الاولى بلغ عددهم 55 ألف من الطلاب والطالبات وهذا على موقع التنسيق الالكتروني، والآن تابع معنا لكي تتعرف على درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 للالتحاق بكل الكليات لطلاب الشعبة العلمية والادبية.

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022

قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022، وذلك من خلال عقد مؤتمرعقده السيد الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق، بالأسبوع الماضي وهذا لكي يوضح الحد الأدنى الذي يتم قبوله للكليات في المرحلة الاولى وذلك لجميع الشعب الأدبية والعلمية والرياضية، والآن تعرفوا معنا على الحد الأدنى من تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 لكل الشعب “علمي، ادبي”:

تنسيق الشعبة العلمية: يتكون من 365 درجة وأكثر والنسبة المئوية هي 89.02% وأكثر.

تنسيق الشعبة الأدبية: يتكون من 264.5 درجة وأكثر والنسبة المئوية هي 64.51% وأكثر.

تنسيق الشعبة الهندسية: يتكون من 341 درجة وأكثر والنسبة المئوية هي 83.17% وأكثر .

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022

الآن إليكم بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق التابع والمعتمد من وزارة التعليم العالي بكل سهولة لذلك تابع معنا:

يجب أن تقوم بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني.

بعد ذلك يجب أن تقوم بالضغط على أيقونة خدمات تنسيق الثانوية العامة.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022.

بعد الدخول على هذه الأيقونة يجب أن تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري بطريقة صحيحة لكي لا تحدث بعض المشاكل في عملية التسجيل.

قم بالضغط على كلمة التالي.

قم بالتأكيد من البيانات التي ستظهر لك عبر الموقع.

الآن يمكنك تسجيل الرغبات التي تريدها على الموقع بكل سهولة.

بعد الانتهاء والتأكد من ادخال 75 رغبة كاملة، قم بالضغط على كلمة “حفظ”.

من المقرر أن يتم غدا اسدال الستار على التسجيل في تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 والكشف عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة من كلا الشعبتين “علمي، ادبي” من خلال مؤتمر صحفي، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 خلال ساعات، وسط توقعات بأن يتم التعرف على الكلية التي رشحت إليها نهاية الاسبوع الجاري.