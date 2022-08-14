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عمر شويل - جدة كم مبلغ راتب التأهيل الشامل الجديد ومن هم المستبعدين من التأهيل الشامل. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية الكثير من صور الدعم بتنوع أشكاله. حيث تتعدد أشكال الدعم لكي تتناسب مع مختلف فئات المملكة وكذلك مختلف أعمارهم واحتياجاتهم المختلفة. كما يأتي على رأس جميع برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية برنامج التأهيل الشامل. حيث يعتبر برنامج التأهيل الشامل هو أداة هامة ترتكز عليها أصحاب الاحتياجات الخاصة. كما يعتبر يد العون لمن ليس لديه القدرة على خدمة نفسه بنفسه والاعتماد على ذاته. ولذلك فيعتبر كل ما يتعلق بأمر برنامج التأهيل الشامل هو أمر هام. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض قيمة راتب الدعم وكذلك من هي الفئات التي تم استبعادها من البرنامج. كما يمكنك التعرف أيضاً على سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد وموعده وكيفية التسجيل في الخدمة.

كم مبلغ راتب التأهيل الشامل الجديد

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التأهيل الشامل. والذي يقدم للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة دعم مالي شهري. كما يعتبر هذا الدعم المادي هو أداة المساعدة للمستفيد في توفير مختلف احتياجاته الشخصية. ويمكننا عرض قيمة مبلغ الدعم الشهري الذي يحصل عليه مستفيدي التأهيل الشامل كما يلي:

بالنسبة للمكفوفين والصمت والبكم يبلغ قيمة مبلغ الدعم الخاص بهم أربعة آلاف ريال سعودي.

وذو الشلل الرباعي من الصم والبكم تصل قيمة الدعم الشهري لهم إلى عشرين ألف ريال سعودي

كما أن قيمة دعم أصحاب تأخر النمو الشهري أربعة آلاف ريال سعودي

وكذلك أصحاب متلازمة مارفان استطالة العظام قيمة الراتب الشهري لهم أربعة آلاف ريال سعودي

كما أن المصاب بخلغ في الفخذ يحصل على راتب شهري بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي.

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

كما حدد برنامج التأهيل الشامل مجموعة من الحالات التي يتم بها إستبعاد المستفيد من الحصول على الدعم. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي: