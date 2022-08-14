نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الاولى 2022 للقبول بالجامعات ومؤشرات القبول في الكليات والتسجيل عبر موقع التنسيق للشعبتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع المحافظات المصرية ولقد تعرف الطلاب الناجحين على درجاتهم في المواد المختلفة وعلى المجموع الكلي الذي تحصلوا عليه أصبحت تدور في أذهانهم العديد من التساؤلات والتي تتعلق بمرحلة التنسيق لجميع مراحله الثلاث والتي بدورها تؤهل الطالب لاختيار الكلية الأنسب له حسب مجموعه الذي حصل عليه في عامه الدراسي.

تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات

تعد مرحلة الصف الثالث الثانوي مرحلة فاصلة في مسيرة الطالب التعليمية حيث أنها تحدد الكلية أو المعهد الذي يلتحق به هذا الطالب، وذلك بالنظر إلى مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالب في الثانوية العامة، ولقد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حيث تقرر موعد التنسيق في هذه المرحلة بداية من يوم الخميس 11/8 وتستمر حتى يوم الاثنين 15/8.

أما عن الحد الأدنى لدرجات القبول بالتنسيق في المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد فبالنسبة للشعبة العلمي علوم تبدأ من مجموع 365 درجة وهي نسبة 89%، أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى الخاص بطلاب شعبة علمي رياضة فتبدأ من مجموع 341 درجة وبنسبة 87%، وأخيرا وفيما يخص تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة للشعبة الأدبية فيبدأ من مجموع 264.5 وبنسبة 64.5%، كما أقرت الوزارة أن تنسيق الطلاب والإدلاء بالرغبات الخاصة بهم للالتحاق بالكليات والمعاهد سيكون بشكل إلكتروني من خلال الموقع الذي أقرته الوزارة.

مؤشرات القبول في كليات القمة 2022

يمكننا التعرف على مؤشرات القبول في كليات القمة 2022 لجميع أنواع الشعب الثلاث في الثانوية العامة بذلك العام من خلال الآتي: