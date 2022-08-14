نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولي 2022 المفتوح عبر موقع التنسيق الجامعات المصرية tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولي 2022 المفتوح على موقع التنسيق الجامعات المصرية الان ننقله ونوافيكم بها حيث لا تزال عمليات البحث على جوجل متزايدة بشكل كبير للغاية بحثاً على تنسيق الجامعات المصرية المقرر على ان يقبل فى المرحلة الأولى لهذا العام نحو 117 ألف طالب وطالبة فى كل المحافظات المصرية على شكل نستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى 2022

كشف السيد عطا المسؤول على مكتب التنسيق على ان موقع التنسيق لايزال يعمل على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الأولي الذي سيتقدم عليه هذا العام نحو مايقرب إلى 117 ألف طالب وطالبة هذا العام، حيث أكد معاليه على ان حتي اللحظة الحالية لم تنتهي وزارة التربية والتعليم العالي على استقبال رغبات العدد المقرر على ان يتم تسجيله هذا العام فى تنسيق المرحلة الأولي وهو 117 ألف طالب وطالبة حيث قد تم استقبال نحو 55 الف طالب وطالبة حتي الان، على ان يتواصل ارتفاع عمليات البحث على جوجل بحثاً عن درجات حد ادني هذا التنسيق الذي وصل الى 89% لطلاب شعبة علمي علوم ونحو 64% ادبي ونحو 83 % لشعبة علمي رياضة، على ان ينوه معالي السيد عطا على سرعة الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق قبل اليوم النهائي المحدد على غلق أبواب تسجيل رغباتك على موقع التنسيق وهو يوم الاثنين الموافق ميلادياً يوم 15 أغسطس، لذا نعرض اليكم الان عبر الفقرة التالية خطوات التسجيل على تلك المرحلة اون لاين

خطوات تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الاولي

ننقل ونتابع أمام حضراتكم الان بالخطوات كيفية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي لطلاب شعبة ادبي وعلمي وعلمي رياضة على الشكل التالي:-

فتح فى البداية الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة التقديم على تنسيق المرحلة الاولي لطلاب الثانوية العامة شعبة الادبي والعلمي

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

قم بإدخال وتحديد كلمة السر الخاصة بك فى الخانة المحددة لها

البدء فى إدخال وتحديد الرغبات التي ترغب بها فى الايقونات المخصصة

النقر على ايقونة تسجيل

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي