نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور : ضبط اخطر مطلوب بتجارة وترويج مادة الكوكايين المخدرة في الاردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ، واصلوا تنفيذ عملياتهم النوعية في مرحلة جديدة من تكثيف الجهود لمحاربة أنشطة تجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة، وضرب اوكار المجرمين.

وأضاف أن قيادة الجهاز سخرت الامكانيات اللوجستية والعملياتية والاستخبارية كافة، للتصدي لتجار الموت والمتورطين معهم لتنالهم يد العدالة .

وأشار الى انه وخلال الأيام الماضية قامت ادارة مكافحة المخدرات بمتابعة التحقيقات بثلاث قضايا نوعية وانهت التحقيق بها ، فيما زالت فرق عملياتية أخرى مستمرة بالتحقيق في قضايا أخرى .

وأكد ان احد فرق التحقيق توصل بعد عمل استخباري وعملياتي طويل من الإيقاع بالمطلوب الأول بترويج وتجارة مادة الكوكايين المخدرة في العاصمة، والقبض عليه.

وكان فريق عملياتي خاص قد تولى التحقيق في تلك القضية ، بعد ورود معلومات عديدة عن وجود شخص خطير يقوم بإدخال وترويج مادة الكوكايين المخدرة إلى العاصمة والتي تُعد مادة خطرة قليلة التداول في المملكة ، إذ قام الفريق بجمع المعلومات ومتابعة الأسماء التي قد يشتبه بها لحين تمكنهم من تحديد الشخص المتورط في ترويج تلك المادة المخدرة الخطرة (الكوكايين) .

وبيّن ان خطة امنية محكمة أعدت لاستدراج ذلك الشخص والقاء القبض عليه ، حيث تمكن الفريق من مداهمة الشخص داخل مركبته في احدى مناطق العاصمة والقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الكوكايين المخدرة ، و1 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 2000 حبة مخدرة ، إضافة الى ضبط شخص مشبوه برفقته.

وبمتابعة مجريات التحقيق تم التوجه لمكان إقامة ذلك الشخص وبتفتيشه عثر على 2.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة إضافة الى 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري وسيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة لينال عقابه الرادع .

وفي قضية نوعية أخرى تمكن فريق تحقيق من الإدارة بمتابعة شخص يشتبه به بالترويج والاتجار بالمواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول قيامه بعرض كمية كبيرة من المواد المخدرة للبيع ، حيث تم نصب كمين محكم له، وبعد تحديد موعد ومكان نقله وبيعه للمواد المخدرة فقد جرت مداهمته داخل مركبته على اوتستراد عمان – الزرقاء والقي القبض عليه وضبط بحوزته 50 الف حبة مخدرة.

وفي القضية الثالثة داهمت قوة امنية وبإسناد من الفريق الخاص داخل الإدارة احدى المزارع في محافظة البلقاء بعد التأكد بالطرق الاستخبارية بقيام مالكها باستخدامها لزراعة اشتال الماريجوانا المخدرة ، والقي القبض عليه وضُبطت داخل المزرعة 120 قوارة مزروعة باشتال الماريجوانا المخدرة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد الناطق الإعلامي على ان منظومة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام والتي تقودها الإدارة بتوجيه من قيادة الجهاز وبتنسيق مع عدد من الوحدات المختصة، تنتهج قواعد وخططا جديدة وحازمة لمتابعة وضرب اوكار المخدرات وفق قواعد ومنهجية جديدة واضعة على رأس اولوياتها أن لا مكان لتجار ومروجي المخدرات بيننا وسنلاحقهم ونضربهم أينما كانوا.

ودعت مديرية الأمن العام كل من يمارس ذلك النشاط القاتل بتسليم أنفسهم ذلك أن يد العدالة ستطالهم بقوة وحزم سيعلموه من خلال جهود كبيرة ستطال كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم.

كما قدمت المديرية الشكر للمواطنين الذين أبدوا دعمهم المطلق والاكيد لأبنائهم من نشامى الأمن للعام والوقوف خلفهم ضد كل من يهدد المجتمع، وظهر ذلك جليا مع كل عملية وقضية نوعية تنفذها كوادر مكافحة المخدرات، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير، وشكل حافزا مضاعفا لمتابعة الجهود بمعنوية مرتفعة وعزم وإصرار.

صور :