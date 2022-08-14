وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان
وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك بعد 12 يوما على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة والتي أغضبت الصين.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه، في بيان القول : " ان الوفد سيزور تايوان من 14 إلى 15 أغسطس 2022، في إطار زيارة أوسع إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
واضاف البيان: " أن الوفد، الذي يضم اربعة ديمقراطيين ونائبة جمهورية "سيلتقي كبار قادة تايوان لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وتغير المناخ وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك".
وتأي زيارة الوفد الذي يضم، السناتور إد ماركي والنائب جون غاراميندي والنائب آلان لوينثال والنائب دون بيير والنائبة أوموا أماتا كولمان ريدواغن، الى تايوان وسط توتر العلاقات الامريكية الصينية.
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