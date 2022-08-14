العالم اليوم - صلاح يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 05:19 مساءً - أعرب النجم المصري، محمد صلاح، الأحد، عن تعازيه لذوي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمحافظة الجيزة.

وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي في "تويتر": خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين". وكان 41 مصريا لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون من جراء حريق اندلع، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة. وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن السبب وراء الحادث هو خلل كهربائي.

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