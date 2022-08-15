نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر res-ye رابط موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن القسم (علمي – أدبي) وزارة التربية والتعليم اليمنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن حالة من التوتر والقلق تسيطر بشكلٍ كبير على طلاب الثانوية العامة في جميع المدن في اليمن وكذلك أولياء الأمور، وذلك بسبب انتظار اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن هذا العام الدراسي 2022، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية اخر التطورات الخاصة بطرح نتائج الطلاب بالتزامن مع اعمال تصحيح الامتحانات القائمة في هذا التوقيت، وقد اشارت الى الموعد الرسمي المحدد ليتم اعلانه نتيجة الطلاب التي تطرح مباشرة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، لذلك سوف نسرد من خلال هذه السطور رابط موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن
وعلو الرغم من عدم تحديد موعد محدد لا علان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلاب في اليمن، إلا أن بعض المصادر الرسمية في الوزارة قد أكدت على ام عملية اعلان وطرح النتيجة سوف تعلن مباشرة بعدما يتم رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، والتي تعد هي المرحلة الأخيرة التي الى مرحلة مراجعة النتائج التي حصل عليها جميع الطلاب في مختلف المدارس الموجودة في جميع المحافظات، والتي تكون كذلك بعدما يتم تصحيح الامتحانات التي تتم من خلال المراكز واللجان المتنوعة الموجودة في مختلف المدن، ومن المتوقع ان تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن مباشرة من خلال موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة لتكون في النصف الاخر من شهر أغسطس.
رابط موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن
وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، ليكون هو الموقع الرسمي الخاص بالحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن برقم الجلوس، حيث يتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يجب ان يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- بعد ذلك يتم ولوج الطالب مباشرة ليتم الضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة.
- ومن ثم يتم العمل على تحديد القسم (العلمي، الأدبي).
- بعد ذلك يتم ادخال اسم الطالب الرباعي.
- ثم يتم إدخال رقم الجلوس.
- وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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