نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مؤسسة الضمان الاردنية : إيقاف ألفي راتبٍ نهاية آب لعدم تجديد الهوية على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه سيتم إيقاف ما يزيد على ألفيّْ راتبٍ تقاعدي وحصةٍ مستحقة في نهاية شهر آب الجاري، وذلك بسبب عدم قيام المتقاعدين والمستحقين بتجديد بطاقة الأحوال الشخصية.

وأوضحت المؤسسة أنه يتوجب على المتقاعدين والمستحقين المقيمين في المملكة إصدار بطاقة الأحوال الشخصية الجديدة من خلال مكاتب الأحوال المدنية في مهلةٍ أقصاها (22) آب الجاري، أما بالنسبة للمتقاعدين والمستحقين المقيمين خارج البلاد، فإنّه بإمكانهم مراجعة الهيئات الدبلوماسية في الدول التي يقيمون فيها وأجراء تفقد الحياة في مهلة أقصاها نهاية أيلول المقبل.

وبينت المؤسسة أنه بإمكان المتقاعدين والمستحقين من المرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون مراجعة دائرة الأحوال المدنية الإتصال مع مركز الإتصال الموحد على الرقم (117117) وإبلاغ المؤسسة بذلك كي تقوم بزيارتهم في منازلهم وإجراء تفقد الحياة، موضحةً أنه سيتم إعادة تفعيل الراتب الموقوف بشكل فوري عند تجديد البطاقة أو عند إجراء تفقد الحياة.